Alianza Lima: Mario Salas asistió a entrenamiento del equipo pese a su aparente salida

La reciente derrota de Alianza Lima ante Deportivo Municipal generó una reunión de emergencia entre el Fondo Blanquiazul y Mario Salas, en la que el tema principal fue la negociación para romper el vínculo que une al club con el entrenador.

Aunque diversas versiones aseguraron que el acuerdo de rescisión llegó a buen puerto, la mañana de este sábado 31, el chileno apareció en la jornada de entrenamientos, en la preparación del equipo para la tercera fecha de la Fase 2.

De acuerdo con el diario Líbero, la negociación no está del todo cerrada debido al alto costo que Alianza Lima debe pagar por romper el contrato de Mario Salas, que tiene vigencia hasta finales del 2021.

La intención de la dirigencia es cambiar de estratega lo antes posible, pero no están dispuestos a pagar más de medio millón de dólares, por lo que las conversaciones sobre la situación se extienden y el chileno no da su brazo a torcer, según reveló Líbero.

Mientras tanto, el elenco de Alianza Lima se mantiene en el preparación para levantar cabeza en la siguiente fecha y no volver a caer en una derrota que lo ubica en la zona peligrosa de la tabla de posiciones.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, expresó el estratega chileno a las cámaras de Gol Perú, tras la derrota de los victorianos ante Municipal.

