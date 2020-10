Paolo Guerrero sobre convocatoria de Lapadula: “Feliz por él, seguramente viene a sumar”

En conferencia de prensa, Ricardo Gareca brindó la lista de 26 jugadores para enfrentar a Chile y Argentina. La gran sorpresa fue la inclusión de Gianluca Lapadula. Ante esto, el capitán de la bicolor Paolo Guerrero brindó algunas declaraciones. “Feliz por él. Seguramente viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz), así que feliz. No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”.