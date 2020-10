Mario Salas tras sumar una nueva derrota en Alianza Lima: “Por mi parte, no me iré”

Alianza Lima no pudo regalarle una victoria a sus hinchas y cayó por 2-1 ante Municipal por la segunda jornada de la Fase 2. Con este resultado, los blanquiazules sumaron su sexta derrota de manera consecutiva y se quedaron ubicados en la decimosexta posición con 22 unidades, solo dos puntos más que Carlos Stein, que se encuentra en decimoctavo lugar y es el tercer equipo que descendería si el campeonato culminara hoy.

Desde hace algunos días trascendía que este sería el último partido de Mario Salas al mando de Alianza Lima; sin embargo, el ‘Comandante’ dejó en claro que no se irá por su cuenta. “La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, expresó el estratega chileno a las cámaras de Gol Perú.

Con Mario Salas a la cabeza, Alianza Lima disputó 18 partidos entre la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores: ganó apenas dos ante Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein; empató en siete ocasiones y perdió en otras nueve. Además, solo consiguió 15 puntos de 54 posibles en ambos torneos.

Por último, los blanquiazules no tienen tiempo que lamentar, pues el próximo lunes 2 de noviembre enfrentarán a FBC Melgar por la tercera jornada de la Fase 2. Con la victoria de Sport Boys, Alianza Lima deberá buscar una victoria para poder salir de la zona de descenso.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.