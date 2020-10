La derrota ante Deportivo Municipal cobró una nueva víctima: Mario Salas dejó de ser entrenador de Alianza Lima. El ‘Comandante’ nunca pudo plasmar su idea de juego en el campo y solo pudo ganar en dos oportunidades, ante Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein. Por otra parte, empató en siete encuentros y perdió en otros nueve entre Liga 1 Movistar y Copa Libertadores.

De acuerdo a la información de Código Fútbol, los administradores decidieron pagar la cláusula de recisión de Mario Salas, quien horas antes había declarado que no pasaba por su cabeza irse de Alianza Lima. “La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, expresó en Gol Perú.

La República pudo conocer que todos los integrantes del Fondo Blanquiazul ya no quieren que Mario Salas continúe al mando de Alianza Lima, sin embargo, se encuentran negociando el tema económico para su salida del conjunto íntimo debido a que es un monto altísimo.

Mario Salas llegó a Alianza Lima en junio del presente año. Desde entonces se hizo cargo del primer equipo con la intención de luchar por el título nacional y competir en la Copa Libertadores, donde apenas habían disputado tres encuentros. Pese a que la era del ‘Comandante’ no fue mala pues empataron los dos primeros encuentros, lo que vendría después sería una película de terror para los blanquiazules.

El ‘Comandante’ culminó la Fase 1 con 22 unidades (apenas ganó dos encuentros) y quedó eliminado de la Libertadores, donde terminaron últimos con una sola unidad. En la Fase 2 ya lleva dos derrotas de manera consecutiva.

