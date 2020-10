Mario Salas fue despedido como entrenador de Alianza Lima tras crisis de resultados

La derrota ante Deportivo Municipal cobró una nueva víctima: Mario Salas dejó de ser entrenador de Alianza Lima. El ‘Comandante’ nunca pudo plasmar su idea de juego en el campo y solo pudo ganar en dos oportunidades, ante Deportivo Llacuabamba y Carlos Stein. Por otra parte, empató en siete encuentros y perdió en otros nueve entre Liga 1 Movistar y Copa Libertadores.

De acuerdo a la información de Código Fútbol, los administradores decidieron pagar la cláusula de recisión de Mario Salas, quien horas antes había declarado que no pasaba por su cabeza irse de Alianza Lima. “La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, expresó en Gol Perú.

