Maradona sobre relación de Messi y el Barcelona: “Yo sabía que eso iba a terminar mal"

Diego Armando Maradona cumplió 60 años y brindó una entrevista para el diario Clarín, donde habló sobre diversos temas. Uno de ellos fue su opinión sobre el intento de salida de Lionel Messi del FC Barcelona.

“Yo sabía que eso iba a terminar mal y pensé que Leo se iba. Me pasó a mí también. El Barcelona no es un club fácil. Son muchos años los que él lleva ahí y no lo trataron como se merecía. Les dio todo, los llevó a lo más alto y un día quiso salir para cambiar de aire y le dijeron que no", aseveró el ‘Pelusa’.

Maradona también intentó, en su momento, salir del Napoli; sin embargo, el presidente Corrado Ferlaino no le dio las facilidades necesarias. Al respecto, el exfutbolista explicó que no es fácil pegar un portazo, hay un contrato, un club grande y una hinchada.

Por otro lado, el ’10′ también comentó que siempre estará agradecido con los hinchas, porque todos los días lo sorprenden, y que nunca habría imaginado todo lo que ellos harían por él en la vuelta al fútbol argentino.

“Estuve mucho tiempo afuera y a veces uno se pregunta si la gente me seguirá queriendo, si seguirán sintiendo lo mismo. Cuando entré a la cancha de Gimnasia el día de la presentación, sentí que el amor con la gente nunca se va a terminar”, concluyó Maradona.

