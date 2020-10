Gianluca Lapadula fue convocado por primera vez a la selección peruana

Finalmente se concretó la convocatoria de Gianluca Lapadula, el delantero fue incluido por primera vez en la nómina de la selección peruana, cuatro años después del primer acercamiento que tuvo con Ricardo Gareca.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino anunció la inclusión del también italiano para los partidos correspondientes a la tercera jornada de las Eliminatorias Qatar 2022, en las que la Blanquirroja se medirá ante Chile.

“Todavía no me han dicho oficialmente, la convocatoria de Lapadula obedece a que va bien encaminado todo. La perspectiva y posibilidades son importantes, deicdimos convocarlos y darle el tiempo como para de pronto, estas iniciativas y posibilades en gran porcentaje de poder estar son amplias, decidimos convocarlos, pero no tengo nada oficial todavía”, manifestó Ricardo Gareca.