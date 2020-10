La familia de Gianluca Lapadula come ansias mientras espera si se concretará o no su llegada a la selección peruana para los partidos que se avecinan, correspondientes a la segunda y tercera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

América Noticias fue en búsqueda de la familia en Perú del delantero de 30 años, quienes manifestaron su ilusión de verlo defendiendo los colores de la Blanquirroja para alentarlo como suelen llamarlo, el ‘Tanque Inca’.

La abuela, primos y tío de Gianluca Lapadula expresaron su emoción por su presente y las grandes posibilidades que tiene de ser considerado por Ricardo Gareca para los encuentros claves de la clasificatoria, ante Chile y Argentina.

“Estoy muy feliz por que va a estar (en la selección peruana)”, anunció la abuela del futbolista, además, su tío contó que colaboró en la documentación de su elegibilidad, al enviar los requisitos que piden a su madre a Italia.

Por su lado, el primo de Lapadula se refirió al camino que recorrió en su carrera. “Lo he visto poco a poco como ha ido progresando, como siempre le he dicho tú eres Tanque inca”, comentó. Asimismo, invitó a que los clubes peruanos sigan la trayectoria del hermano de Gianluca, Davide Lapadula, quien tiene la ilusión de dejar la Serie C para jugar en el torneo peruano.

