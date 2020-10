Cristian Benavente y Santiago Ormeño: los jugadores que deben convencer a Gareca

Este viernes 30 de octubre, Ricardo Gareca anunció su lista de 26 convocados para la selección peruana de cara a los partidos ante Chile y Argentina en la jornada 3 y 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. Así como resaltó Gianluca Lapadula como la novedad, hay un par de ausencias que llaman la atención de los hinchas.

Cristian Benavente nacido en España y Santiago Ormeño, de México, son dos elementos que han integrado la lista preliminar del ‘Tigre’, pero no han podido convencerlo para ser tomados en cuenta en la nómina oficial, ¿qué ocurrió?

Durante las últimas semanas, el delantero de Puebla ha sido relacionado con la selección peruana y este aseguró que le gustaría integrar el equipo nacional para seguir con la carrera de su abuelo, Walter Ormeño, exportero de la Blanquirroja.

Gol de Santiago Ormeño con Puebla

“Sí me tatuaría la bandera de Perú, pero no como el de Lapadula (...). Me gustaría jugar en una selección pero no me hago ilusiones hasta que se haga concreto”, aseveró Santiago Ormeño para DirecTV Sports hace unas semanas.

En lo que va del año, el atacante de 25 años tiene cinco goles registrados en los 12 partidos que disputó de la Liga MX, pero el entrenador argentino optó por Gianluca Lapadula, quien viene de un torneo más competitivo como el de la Serie A. Aunque, las puertas no están cerradas para Santi, ya que el comando técnico de la selección peruana seguirá su desempeño tal como lo anunció Juan Reynoso, DT de Puebla.

El caso de Cristian Benavente es diferente, pues el ‘Chaval’ (26 años) sí ha sido llamado por Ricardo Gareca, además ha formado parte del importante recambio que el equipo necesitaba en el 2016. Sin embargo, no es un jugador que se adapta a las preferencias de juego del argentino.

Cristian Benavente desperdició un gol en su debut en la Europa League

El exjugador del Real Madrid y actual volante del Antwerp formó parte de la selección en 17 partidos, entre amistosos, Copa América y Eliminatorias, pero no ha tenido el rendimiento esperado.

En su actual panorama las cosas podría salirse a su favor en una próxima convocatoria, pues regresó a la liga de Bélgica, donde alcanzó su mejor nivel, y lo que podría volver a influir para que reciba su ansiada inclusión. Por lo pronto tiene tres partidos en su equipo y la oportunidad de destacar en la Europa League.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.