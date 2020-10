Alianza Lima: la desazón de los jugadores blanquiazules tras el segundo gol de Municipal [VIDEO]

Alianza Lima no pudo ante Deportivo Municipal y cayó por 2-1 en el estadio Alberto Gallardo. De esta manera, los blanquiazules sumaron su sexto partido perdido de manera consecutiva (entre torneo local y Copa Libertadores). Oslimg Mora (39′) fue el encargado de abrir el marcador para el conjunto íntimo, pero Renzo Alfani (63′) y Yhirbis Córdova (82′) anotaron para la Academia y le dieron el triunfo a la Academia.

Tras el segundo gol de Municipal, las cámaras de Gol Perú captaron el preciso instante en que los blanquiazules mostraron su desazón y tristeza por el mal momento que viene pasando el equipo. En las imágenes se puede ver a Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Aldair Salazar, Anthony Rossell y Joao Montoya, quienes se agarraron la cabeza y ocultaron sus miradas.

Con este resultado, Alianza Lima quedó comprometido con el descenso. Actualmente, los blanquiazules están en la decimosexta posición de la tabla acumulada con 22 unidades. Solo dos puntos más que Carlos Stein que cuenta con 20 puntos, quien se encuentra en el decimoctavo lugar. Cabe resaltar que desde que Mario Salas llegó al conjunto íntimo disputó 18 partidos: 2 triunfos, 9 derrotas y 7 empates. 15 puntos de 54 posibles.

Tras el cotejo, el ‘Comandante’ expresó que no se irá de Alianza Lima. “La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.