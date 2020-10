Tottenham llevaba once partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero hoy jueves 29 de octubre se terminó esa racha, pues cayó por 1-0 ante Antwerp en Amberes, Bélgica en la Europa League. El técnico José Mourinho mostró su amargura por el resultado a través de sus redes sociales.

El siempre polémico entrenador ha estado en las miradas de todo el mundo luego de que se estrenara la serie All or Nothing: Tottenham Hotspur en Amazon Prime Video, en la cual muestra su lado más íntimo en esta nueva aventura en Inglaterra. En Instagram, el portugués mandó un peculiar e irónico mensaje a sus dirigidos.

El popular ‘Mou’ ha estado muy activos en el mundo digital y hace unos días una publicación suya se hizo viral al colocar una foto mostrando el vestuario de los Spurs luego de un partido. “Después de una gran victoria en un partido muy duro... Señales de esta época. Bien hecho muchachos”, escribió en la que pudiera ser una crítica al fútbol y la tecnología actual.

Hoy volvió a ser noticia al compartir una imagen de él en el bus que traslada al club inglés a su respectivo hotel en territorio belga, luego de la caída con el equipo de Cristian Benavente. “Malas actuaciones merecen malos resultados. Espero que todos en este bus estén tan molestos como yo lo estoy. Mañana (viernes 30) hay entrenamiento a las 11 a. m. (hora local)”, colocó.

Cabe recalcar que este es el segundo año de Mourinho al mando de la dirección técnica del Tottenham. La pasada temporada el conjunto Spur culminó en la sexta posición y en seis fechas disputadas de la Premier League 2020/21 se ubica sexto con once puntos, a tres del líder Everton. Este domingo 31, se enfrenta a Brighton en Londres.

