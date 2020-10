La reaparición de Raúl Ruidíaz en las canchas -luego de superar el coronavirus- no solo representa ilusión en su club, Seattle Sounders, donde recientemente marcó un golazo, además genera tranquilidad en Ricardo Gareca de cara a los partidos que se le avecinan a la selección peruana por las Eliminatorias Qatar 2022.

Pese a que hay mucha polémica por la posible llegada de Gianluca Lapadula a la Blanquirroja, la disputa por adueñarse del puesto de ‘9’ continúa. Pues, la óptica del Tigre no solo se resume en el delantero de Benvento (en el caso lo convoque). También hay otros jugadores para el ataque como la ‘Pulga’ y Jefferson Farfán.

De acuerdo con el diario Líbero, en estos momentos Raúl Ruidíaz es considerado la mejor opción para la selección peruana en los encuentros que disputará ante Chile y Argentina, el 13 y 17 de noviembre, respectivamente, ¿por qué?

Según la filosofía de Ricardo Gareca, Gianluca Lapadula amplía las opciones del equipo nacional, pero no determina ni asegura su ingreso en el once titular, menos cuando la documentación correspondiente no ha sido concretada y se mantiene en espera.

Otro jugador que el comando técnico tiene en la mira es Jefferson Farfán. Sin embargo, el presente de la ‘Foquita’ no es el mejor y no necesariamente por no tener club, sino porque su estado físico está bajo observación luego de presentar dolencias que no le permitieron arrancar en el primer partido.

Por lo tanto, Raúl Ruidíaz podría ser el elegido para alinear el once de la selección peruana en los encuentros que se avecinan, pues Gareca le ratificará su confianza.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.