Tuchel, DT del PSG, sobre la lesión de Neymar: “Espero que no sea nada grave"

Neymar salió golpeado a los 26 minutos del partido entre PSG vs. İstanbul Başakşehir en Estambul por la Champions League. El astro brasileño, quien fue reemplazado por el español Pablo Sarabia, regaló lujos antes de la media hora del encuentro y fue cortado varias veces con duras faltas. En una de las últimas jugadas, cayó tendido al campo y no pudo continuar.

Luego del triunfo 2-0 del PSG con goles con doblete de Moise Kean en el Başakşehir Arena, el alemán Thomas Tuchel, DT del cuadro parisino habló sobre el estado de Neymar y espera que los resultados no sean graves. Los médicos van a determinar si fue algo leve o, como algunos creen, se desgarró el aductor izquierdo.

“El cambio era necesario. Ahora tenemos que esperar. Neymar no estaba con mucho dolor pero le molestaba. Con nuestro calendario apretado, podría costarnos varios partidos. No tengo certezas por el momento. Espero que no sea nada grave. Hay que esperar el resultado de los exámenes”, expresó Tuchel a RMC Sport.

Tras abandonar el PSG vs. Istanbul, Neymar colgó una fotografía en blanco y negro en una historia en su cuenta de Instagram, mientras dejaba el campo con dolor y tocándose con la mano el muslo izquierdo. “O pai ta off” (papá está afuera), escribió el 10.

