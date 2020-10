Selección peruana: ¿en qué puestos podrían haber sorpresas en la convocatoria?

Los partidos ante Paraguay y Brasil no solo significaron el inicio de un nuevo proceso eliminatorio, sino también una nueva etapa en la selección peruana, una en la que ya llegamos con el cartel de mundialistas y cuyas exigencias y expectativas son aún mayores.

Si juntamos eso con una coyuntura que obliga a tener un universo mayor de jugadores disponibles, los futbolistas peruanos con aspiraciones de convocatoria deben aprovechar el contexto para sobresalir, ya que su sueño podría estar más cerca que nunca de concretarse.

En la fecha doble anterior, ya vimos los casos de Alex Valera, Aldair Rodríguez, Matías Succar o David Dioses, quienes, aunque no vieron acción en los encuentros disputados, consiguieron insertarse en la selección, lo cual aumenta sus opciones de un futuro llamado.

Si nos ponemos en el peor de los casos, la lesión de Miguel Trauco, la suspensión de Carlos Zambrano y Carlos Cáceda y la incertidumbre de los que juegan en la MLS, abren las puertas para que nuevos nombres le hagan frente al llamado más importante de sus carreras.

El drama de la banda izquierda

Miguel Trauco es el dueño del sector izquierdo de la selección, sus posibles reemplazantes, simplemente, no le hacen sombra en la mente de Gareca. Incluso, Trauco fue el único lateral izquierdo en la última Copa América. No obstante, una dolencia en el aductor podría tenerlo fuera de acción por tres semanas. A eso, hay que sumarle que Nilson Loyola no ha vuelto de la lesión que lo dejó fuera de la primera fecha doble.

El llamado: Trauco afirma sentirse bien, pero de no darse su recuperación, la responsabilidad recaería en Marcos López, un jugador a quien Gareca ha utilizado, pero más adelantado y, además, nunca fue titular como lateral en la selección. Una oportunidad para que el jugador del San José Earthquake pruebe su valía. Otra alternativa es utilizar a Luis Abram, quien no desconoce el puesto.

La sorpresa: Esta podría ser la chance que estuvo esperando Iván Santillán para vivir la experiencia en la era Gareca. El lateral ha sido de los más destacados en la Liga 1 y agregar su nombre a la nómina es una posibilidad.

Una duda en el arco

Pedro Gallese es titular indiscutible en el arco peruano, sin embargo la negativa por parte de algunos equipos de la MLS de ceder a Callens, Reyna y Flores, marca un antecedente que prende las alarmas, sobre todo si a eso le sumamos que la fecha doble termina tres días antes del inicio de los playoff en Estados Unidos. La posibilidad de perder a Gallese para tan importante instancia (la última vez tuvo que pasar nueve días de cuarentena) sería una real tentación para que Orlando City busque retenerlo en esas fechas. Aparte de esto, Carlos Cáceda no estará ante Chile por suspensión.

El llamado: José Carvallo tendría que hacer uso de toda su experiencia para asumir esta responsabilidad. El capitán de Universitario fue dos veces titular con Gareca (en amistosos) y tiene un partido en eliminatorias (ante Bolivia en el 2012 con Markarián).

La sorpresa: Alejandro Duarte ya estuvo en convocatorias anteriormente y acaba de dejar atrás su mala experiencia en México tras firmar por el Sportivo Luqueño de Paraguay. Pese a no jugar hace un tiempo, los próximos días serán claves para saber si está en condiciones de integrar el plantel.

Un lugar en la zaga

Carlos Zambrano se ganó la expulsión por un codazo en el partido ante Brasil. Sin mucho que reclamar, ante Chile se deberá probar una nueva zaga.

El llamado: Apenas el ‘León’ salió de la cancha, Miguel Araujo se quitó el chaleco de entrenamiento y tomó su lugar. El defensor atraviesa un buen momento en el fútbol de los Países Bajos, donde es capitán y titular indiscutible en el Emen.

La sorpresa: Jean Pierre Rheyner podría vestirse de blanquirrojo por primera vez en su carrera. El FC Cartagena anunció que el defensa peruano recibió la carta de reserva y solo queda esperar hasta el viernes para conocer si será convocado.

Selección peruana, últimas noticias:

