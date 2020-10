Penny sobre la permanencia: “No nos confiamos, hay equipos importantes abajo”

La San Martín logró 13 puntos de sus últimos 15 y ha salido de la zona baja de la Liga 1 Movistar. Diego Penny se refirió a cómo han manejado los momentos difíciles y lo que viene en la Fase 2.

¿Fue difícil volver a jugar después del parón?

Sigue siendo difícil. El equipo comenzó irregular porque no sumábamos, pero en esta recta final, quedan muchos partidos y sabemos la importancia de sumar, que es lo más importante. Al empatar un partido, le quitas dos puntos al rival directo. Ganamos el partido anterior. Ahora, enfrentamos a Binacional y Stein, esperemos que todo salga bien.

Han remontado en los últimos partidos.

Te soy sincero, en resultados estuvimos mal, pero en juego, el equipo ha respondido. Cuando pierdes no se habla, parece que eres el peor del mundo. El fútbol es así. Estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. San Martín va por la sombra, no vende, no somos un equipo del que la gente hable.

La San Martín se ha caracterizado por jugar bien, pero en los últimos tiempos le ha ido mal.

Para mí jugar bien es ganar. Jugar bien y no sacar nada, no sirve en absoluto. En los últimos años, ha disputado los puestos de abajo, pero quedan muchos partidos, vamos a pelear a muerte.

¿Se sienten comprometidos con el descenso?

Esa palabra no la usamos. Incluso, cuando estábamos abajo. Nos enfocamos en lo que está adelante y esa es la idea. No se puede vivir arrodillado, hay que hacer lo posible por mejorar.

Tienen muchos jugadores con talento.

Sí, el club se encarga de afianzarlos. Cuando uno tiene 20 años, ya no es chico, tienes que jugar. Hay mucha calidad, buen pie. Estos momentos de derrota les enseña a ser más duros de carácter y potencializar sus cualidades. Hay un buen grupo humano, todos tiramos para un mismo lado.

Si yo te dijera que escojas a uno de los jóvenes con talento que tiene un gran futuro, ¿con quién te quedas?

La mayoría. Si te menciono un nombre sería injusto. Tienen mucho potencial. Definitivamente hay puestos y puestos. Jairo Concha es más visible que Lujan, por ejemplo, por las características del puesto. Hay buenos jugadores. A veces, nos ayudaría un poco más de jerarquía, pero eso se gana con los partidos.

A veces, un equipo está abajo, gana dos o tres partidos y ya está luchando la Sudamericana. El torneo peruano da oportunidades.

Sí, es verdad. Nosotros estábamos complicados, nos encuentra en otro momento, ahorita, pero no nos confiamos, hay equipos importantes abajo que van a pelear. No vamos a pecar de habladores porque sabemos lo que significa estar abajo. Queremos pelear otras cosas.

Por otro lado, ¿cómo ves a la selección peruana de cara a la próxima fecha doble?

Lo vi muy bien. Jugamos de visita contra un equipo que va a proponer como Paraguay, y contra Brasil, se jugó un buen fútbol. Lamentablemente, sucedió lo que sucedió con el árbitro. El mismo VAR te muestra que no hubo falta de Zambrano, pero son cosas que pasan. No podemos acostumbrarnos a que nos metan la mano. Perú no se puede volver loco por una derrota.

Queda un sinsabor de esa primera fecha doble.

Esto recién empieza. No podemos sentirnos derrotados por un resultado. Hay un camino largo y podemos pelear partido a partido. No hay que perder de local. En las Eliminatorias no hay partidos fáciles, no te da tregua. No vas a ganar 3-0 y rascarte la panza. Confío mucho en esta selección y en el entrenador.

