Directivo de Conmebol respaldó arbitraje de Julio Bascuñán: “Me parece que dirigió bien”

La polémica actuación del árbitro chileno Julio Bascuñán en la derrota de la selección peruana por 4-2 frente a Brasil, por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, continúa generando diversas opiniones en los jugadores de la Blanquirroja y miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

A dos semanas del encuentro disputado en el estadio Nacional, el Director de Desarrollo de la Conmebol, Gonzalo Belloso, manifestó su opinión acerca del arbitraje de Bascuñán. Para el directivo, el juez de 42 años acertó en los penales de Neymar en el Perú vs. Brasil, sin embargo, cree que debió revisar en el VAR la jugada de Richarlison sobre Trauco.

Revisión del VAR en el penal de Zambrano a Neymar

“ No tengo por qué dudar de un árbitro de la carrera de él (Bascuñán) y de su equipo arbitral . Hubo fallos puntuales que me parecieron muy correctos, como los dos penales a Neymar, que, para mí, fueron dos penales claros, sobre todo el segundo abajo. Creo que Carlos Zambrano va a buscarlo ahí abajo, porque no llega de ninguna manera”, dijo Belloso a UCI Deportes.

“Después, sí creo que debieron revisar la cuestión de Trauco, porque hubo un golpe ahí que le abrió el ojo y no sé si fue a propósito o no. En general, me parece que dirigió bien . Hubo polémicas porque son partidos importantes, pero también tuvimos polémicas en el Paraguay-Perú con una roja que la gente de Paraguay creía que lo que había hecho Zambrano”, agregó.

Bascuñán dirigió en partido de Segunda de Chile

Luego de protagonizar el polémico arbitraje en el Perú vs. Brasil, Julio Bascuñán fue enviado a un partido de la liga de ascenso en Chile. El árbitro fue designado para dirigir el encuentro entre Unión San Felipe y San Luis de Quillota, que finalizó en empate 1-1 y estuvo acompañado de Carlos Carrasco y Diego Gamboa.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.