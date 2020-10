Diego Penny sobre el caso Lapadula: “No podemos entrar en caprichos”

Gianluca Lapadula inició los trámites respectivos para ser convocable por la selección peruana. Mientras que una parte de la hinchada se ha mostrado a favor de su inclusión, otra no. Diego Penny se refirió a la posibilidad de que el atacante se vista con la ‘blanquirroja’.

“Si es peruano, puede tener chance de jugar en la selección. Se habla demasiado de que si dijo o no dijo, lo importante es sumar en el universo de jugadores. No podemos entrar en caprichos de decir que no juegue porque dijo que sí o que no”, explicó el portero de la USMP para La República.

La ‘libélula’ dejó claro que si está apto y el DT lo convoca, el grupo lo va a recibir muy bien. “No podemos vivir del pasado, ni del recuerdo. Hay que vivir el presente, no a futuro porque algunos dicen: ‘No, hay que esperar que este jugador...’. No, hay que estar bien ahora porque si no qué futuro tenemos”, agregó.

Por otro lado, Penny aseveró que desea que le vaya muy bien a Lapadula para el beneficio de la selección peruana, pero que ninguna convocatoria es gratis y que si viene deberá hacer su trabajo, que es hacer goles y jugar para el equipo.

“Acá no juega Lapadula Fútbol Club o cualquiera, acá es la selección peruana que representa un país y todos queremos que le vaya bien”, concluyó Diego Penny sobre el atacante del Benevento.

