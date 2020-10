El derecho deportivo se ha convertido, en los últimos años, en una de las ramas de mayor crecimiento dentro de la disciplina que se enfoca en la impartición de justicia. No obstante, aún existe mucha confusión en torno a una actividad en la que las leyes propias de cada país con los lineamientos contractuales o disciplinarios de distintas federaciones, suelen chocar con frecuencia.

Uno de los aspectos de los que se habla muy poco es sobre las instancias a las que puede acudir un deportista cuando siente que es víctima de un acto de injusticia. La República conversó con Miguel Ángel Dávila, árbitro de la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas de la FPF, respecto al tema.

“A nivel Perú, lo primero es entender la diferencia entre todas las federaciones deportivas y el fútbol, porque el fútbol es la única disciplina que tiene un carácter especial y una reglamentación diferente si la comparas con otros deportes”, indica Dávila.

-¿Qué debe hacer un deportista ante un acto de injusticia deportiva?

Depende de si su federación tiene una comisión de justicia o disciplina, primero debe hacer su denuncia ahí. Si no existiera una comisión, puede ir directamente al Consejo Superior de Justicia Deportiva del IPD.

En el caso del fútbol, todos los casos de disciplina los ve la Comisión de Disciplina de la FPF y una segunda instancia puede ser en el TAS, que es donde normalmente se resuelve. Para los casos civiles o de contratos laborales, se puedes ir a la Cámara de Conciliación o Resolución de Disputas, que tiene categoría de laudo, es decir, que si quieres anular el laudo tienes que ir al Poder Judicial en un juicio civil

¿Por qué se da esa división?

Cada deporte tiene su federación internacional así como el fútbol tiene la FIFA. La diferencia es porque el fútbol en el Perú es el único deporte profesional, todos los demás deportistas son amateurs y viven de sponsors, no tienen contrato laboral, pueden recibir un apoyo pero no es un sueldo. Es el poder económico del fútbol. Sin embargo, nada impide que el Consejo Superior de Justicia Deportiva vea temas de la FPF.

¿Por qué se producen demoras en los procesos?

La resolución de conflictos siempre la vio la FPF y la demora es porque un procedimiento administrativo sancionador tiene que escuchar a las dos partes, hay plazos razonables, tiempo para apelar, es normal. En los últimos casos creo que se han realizado con mayor celeridad que a otros años.

La justicia deportiva en los clubes

En el caso de los clubes, es cada vez más común ver a la justicia deportiva en acción, sobre todo en torno al incumplimiento de pagos y en los reclamos por malos procedimientos. El principal problema es la informalidad y la mala organización de algunos equipos, aunque para Dávila, el origen de esto tiene nombre propio.

“Para mí el gran problema de fútbol peruano es la Copa Perú. Este es el único lugar del mundo donde es posible un ascenso a primera desde una liga distrital en un año, es inaudito. Esto hace que las ligas departamentales tengan el mismo peso que los clubes profesionales en la asamblea de la FPF, eso no tiene sentido”, aseguró.

Uno de los castigos más usuales a los equipos es la reducción de puntos, una medida que causa polémica entre hinchas pero que, para Dávila, es necesaria. “Yo estoy en contra de la quita de puntos por lo que sea, pero lamentablemente es lo único que funciona, y no solo en Perú, se hace en casi todos los países del mundo. Yo soy exdeportista y entiendo, pero repito, no es ilegal; si la ley lo indica se debe hacer”, acotó.

Dávila aprovechó la ocasión para comentar sobre el tema de moda, la elegibilidad de Gianluca Lapadula. Para el especialista, no habrá ningún problema similar al que ocurrió con Bolivia y el futbolista Nelson Cabrera, que por un error en su inscripción, La Verde perdió puntos en mesa.

“No hay riesgo porque en setiembre cambió la legislación de FIFA para este tipo de casos, antes se tenía que hacer un trámite con FIFA, pero ya no. No habría ningún problema, me imagino que el apuro en hacer lo de los documentos responde a que la FPF ya evaluó cualquier tipo de contingencia”, aclaró.

Miguel Ángel Dávila profundizará sobre todos estos temas este 7 de noviembre en un workshop de derecho deportivo organizado por Aldeas Infantiles SOS Perú. Todo lo recaudado beneficiará a las niñas y niños de Aldeas Infantiles.

