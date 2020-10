Luego de mucho tiempo de especulaciones, la posibilidad de que Gianluca Lapadula juegue por Perú es más concreta que nunca. El delantero del Benevento ha empezado a realizar los trámites para obtener su DNI peruano y, de esta forma, cumplir los requisitos necesarios para poder ser convocado por el técnico de la Blanquirroja, Ricardo Gareca. Ante este escenario, Yoshimar Yotún, uno de los titulares para el Tigre, expresó su opinión.

“Lo de Lapadula se viene hablando hace muchísimo tiempo. El profesor Gareca siempre lo ha dicho, las puertas de la selección están abiertas para todo jugador peruano que quiera vestir la camiseta y al final él toma la decisión”, dijo el volante en diálogo con el programa Código Fútbol.

Acerca del recibimiento que tendría el ítalo-peruano en caso se produzca su llamado, ‘Yoshi’ aseguró que los demás integrantes del combinado bicolor no se opondrían a su presencia. “Nosotros no podemos decir ‘no, no, no’, que no es nuestro caso, porque si él viene a sumar a la selección, ¿cómo no quererlo o acogerlo? La decisión la tiene el entrenador”, agregó.

“Te voy a ser sincero, no lo he visto mucho, pero si el profe Gareca toma la decisión de convocarlo ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo sentir mal? Obviamente haremos que se sienta en casa”, aseguró el futbolista de Cruz Azul.

Aldo Corzo: “Nuestro grupo es acogedor”

Quien también se mostró optimista con la integración de Lapadula a la selección peruana fue Aldo Corzo. El defensa señaló que no considera que el ambiente de la selección se vea comprometido si el delantero de 30 años se une.

“No creo que algo se rompa, nuestro grupo es acogedor y siempre busca lo mejor para la selección”, declaró para el programa Las Voces del Fútbol. Sin embargo, reconoció que en la interna del equipo han conversado poco sobre el tema.

