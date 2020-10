A inicios de año, debido a sus numerosas y llamativas incorporaciones, se pensaba que Alianza Lima iba a ser el principal protagonista de la Liga 1 Movistar 2020; sin embargo, en la actualidad vive una crisis futbolística y gerencial que lo ha llevado a estar a tres puntos de la zona del descenso.

Esta situación hizo que Aldo Corzo, defensa e hincha confeso de Universitario de Deportes, manifestara sus sensaciones, ya que años atrás defendió la camiseta blanquiazul.

“La situación de Alianza Lima es complicada. Como profesional, a ningún equipo le deseo el descenso, eso es algo horrible”, empezó diciendo el mundialista peruano en una entrevista con Las voces del fútbol.

“A mí, en lo personal, me gustaría seguir jugando clásicos, pero como hincha no podría responder”, agregó el marcador derecho, quien no estuvo presente con la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias Qatar 2022 debido a una lesión.

Recordemos que Aldo Corzo, antes de que la Liga 1 Movistar se suspendiera por la pandemia de la COVID-19, estuvo como titular en el primer clásico de este año entre Universitario y Alianza en el estadio Monumental, donde fue el autor de uno de los goles que le hicieron a Leao Butrón.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.