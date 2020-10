Leao Butrón: “Estamos a 3 puntos del puntero de la Fase 2 y a 3 puntos del descenso”

Alianza Lima empezó con el pie izquierdo la Fase 2. Los íntimos cayeron por 1-2 ante Ayacucho FC y sumaron su quinta derrota de manera consecutiva en el torneo local. Además, quedaron a tres puntos de la zona de descenso. Ante ello, Leao Butrón habló en conferencia de prensa sobre la realidad del equipo íntimo. “Es una realidad pelear el descenso. Nos hemos comprometido a ello por la puntuación que tenemos. Es mejor tener en claro lo que nos estamos jugando y así no desviarnos de los objetivos”, sentenció.

“Estamos a 3 puntos del puntero del líder de la Fase 2 y a 3 puntos del descenso. Ambos son una realidad, pero más que ilusionarnos con lo primero, nuestro rendimiento nos obliga a pensar en el acumulado”, añadió el experimentado arquero. Butrón también realizó una autocrítica y sostuvo que no han mostrado un nivel “adecuado” en lo que va del torneo.

“Los que estamos acá estamos por algo y no podemos evadir responsabilidades. No hemos estado a un nivel adecuado, pero han pasado cosas que afectan, como la partida de jugadores. También nos costó no tener el plantel completo, hoy, después de tiempo, estamos todos”.

Tras ser consultado sobre si el cambio de estilo ha sido un problema para ellos, Leao Butrón lo negó completamente. “El cambio de estilo no tiene que ver, el jugador debe adaptarse a todas las situaciones. Eso no es una excusa. El tema pasa más por el rendimiento que por el estilo o forma de jugar”.

Por último, hizo énfasis en que los jugadores de experiencia deben salvar a Alianza Lima de este mal momento. “Estoy de acuerdo que los jugadores de experiencia tenemos que salvar esto. En el campo, necesitamos de todos por igual. Ciertamente, los que vamos a poner el pecho ante todo esto somos los de más experiencia, y eso que se han ido bastantes, hemos quedado pocos", indicó.

