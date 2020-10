Jhasmani Campos se retiró de la selección boliviana: “Gracias, mi Bolivia”

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la Federación Boliviana de Fútbol hizo oficial la decisión del futbolista Jhasmani Campos de retirarse de la selección. El actual jugador de The Strongest le dice adiós a la Verde luego de representarla por 13 años.

“Considero que se cumplió mi ciclo en la selección nacional. Fueron días difíciles para analizar y profundizar sobre esta difícil decisión”, manifestó Campos en el comunicado que acompaña el anuncio oficial.

“Quiero saludar a cada un de mis entrenadores en todo este hermoso recorrido. A mis compañeros que fueron parte de mis batallas, de las alegrías y de las tristezas,. A los periodistas, dirigentes e hinchas que aman este hermoso deporte, quiero expresar que, aunque fueron más derrotas que victorias, siempre fui feliz cada vez que coloqué un polo con el escudo en el pecho”, añadió.

A la vez, sostuvo que cumplió el sueño que tenía de niño cuando miraba a los mundialistas.

"Quizá fue la única meta no cumplida en mi carrera: no haber jugado un mundial, pero desde donde me toque, apoyaré incondicionalmente a las futuras generaciones para que algún día nuestro fútbol pueda disfrutar ese momento tan ansiado de ver nuevamente a nuestra selección jugando un mundial”, expresó.

La Federación Boliviana de Fútbol se despidió del futbolista con un sentido mensaje en sus redes. “Por los goles que nos hiciste gritar de corazón, por tu entrega en cada uno de los partidos, por tu amor por la Verde ¡Gracias, Jhasmani!”, fueron las palabras que le dedicaron.

Jhasmani Campos fue parte del plantel de Bolivia que jugó los dos primeros partidos de las eliminatorias para Qatar 2022. En la derrota por 5-0 ante Brasil, ingresó en el segundo tiempo, mientras que ante Argentina no apareció en la nómina.

