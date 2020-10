Dimisión de Bartomeu. Ante la negativa de la Generalitat de Catalunya a aplazar las votaciones, Josep María Bartomeu tomó la decisión de dimitir a la presidencia del FC Barcelona. Pese a que el último lunes declaró que no se le había pasado por su cabeza renunciar, no aguantó la presión: la polémica con Lionel Messi, el estado económico del club azulgrana, malos resultados y más de 16.000 firmas.

“Comparezco para comunicar mi dimisión y la de la junta directiva”, expresó en su última rueda de prensa Josep María Bartomeu. Entre sus declaraciones destacó la aceptación para “participar en la Superliga Europea”, además de haber “aprobado el futuro nuevo Mundial de Clubes”. Añadió también que le faltaron el respeto: “Se nos ha insultado, faltado y amenazado a mí y a mi familia”.

Decisión de dimisión

“Comparezco para comunicar mi dimisión y la del resto de la junta directiva. Es una decisión meditada por todos. Esta mañana he recibido la respuesta de la Generalitat y su respuesta es clara: el Govern de la Generalitat reitera que no hay impedimentos jurídicos para celebrar el voto de censura. Esto quiere decir que exigen que la votación sea descentralizada. No hacen ninguna mención a nuestra propuesta de tener 15 días de margen para poder garantizar las medidas de seguridad necesarias”.

Negación al cambio de fechas

“Pedíamos cobertura legal, la misma que pidieron ellos al Gobierno central. Han decidido no dar lo mismo que han pedido. Han optado por lavarse (las manos). Este mediodía se convocó una reunión de la mesa del voto de censura. Tanto los impulsores de la moción y el presidente de la mesa se han opuesto al cambio de fechas”.

“Teníamos que continuar”

“Después de la derrota en Champions, lo más fácil era dimitir. Desde el día después de la derrota había que tomar decisiones fundamentales para garantizar el futuro del club y la sostenibilidad. Había que hacerlo en mitad de una pandemia y no podíamos dejar el club en manos de una gestora con competencias limitadas. ¿Quién hubiera fichado a un técnico o fichar a jugadores o asegurar la continuidad de Messi o adecuar los salarios? Como junta teníamos la obligación de hacerlo".

Convocatoria de elecciones

“Convocamos a las elecciones en la primera fecha disponible, según los estatutos. Una dimisión anticipada hubiera provocado un vacío de poder en unas semanas que había que tomar decisiones de tanta importancia. No teníamos motivos por dimitir con unas elecciones convocadas en marzo. No queríamos huir pese a la presión. Un club como el Barça debe tener transiciones ordenadas”.

“Se me ha insultado y amenazado”

“Se ha insinuado que teníamos cosas que ocultar y que teníamos miedo a avalar. Totalmente falso. Tengo mucha experiencia. Siempre he defendido que nuestra autocrítica nos hace más fuertes y lo que hemos vivido estos últimos meses pasa el límite. Se me ha insultado y amenazado, como a todos los miembros de la junta”.

“Intenté asumir el cargo con responsabilidad”

“Ha sido un honor servir al club, como directivo y como presidente. He intentado asumir el cargo con responsabilidad y honradez. Espero que los próximos días se pueda cerrar la adecuación salarial de la plantilla y empleados, que si no se hace, puede tener consecuencias graves en el club. Ojalá que haya un acuerdo de todas las partes”.

Aprobación de la Superliga Europea

“Ayer aprobamos los requerimientos para formar parte de una Superliga Europea. La decisión de jugar la competición deberá ser ratificada por la próxima Asamblea. Podemos decir con orgullo que somos el mejor club del mundo en valor. Lo hemos conseguido por delante de grandes magnates y estados, manteniendo el club en manos de los socios. La Superliga Europea de clubes garantizará que el club siga siendo de los socios. Nuestra singularidad hace que no tengamos que repartir dividendos y los beneficios se hayan destinado a inversiones deportivas y patrimoniales. El club tiene una solidez indiscutible a pesar de las dificultades”.

Proyecto Barca Corporate

“Estos tres últimos años hemos desarrollado otras vías de negocio, como nuestra estrategia digital. El proyecto del Barça Corporate generará más valor al club. Me gustaría referirme también al Espai Barça, aprobado por los socios en referéndum. El Espai Barça ya está en marcha y dejamos a disposición de la nueva junta la posibilidad de parar las obras sin coste”.

La Masía

“La Masía se ha consolidado como un referente humano y formativo, como también es un orgullo tener Academias del Barça por todo el mundo. Nuestra vocación polideportiva está más viva que nunca. Desde el 2010 hemos celebrado un total de 149 títulos en todos los deportes profesionales”.

Dirigir al Barcelona en épocas difíciles

“Nos ha tocado dirigir al Barça en una de las épocas más difíciles del país y del club. Siempre hemos estado al lado de nuestras instituciones con la bandera del derecho a decidir y la libertad de expresión”

“Hemos recibido críticas”

“Hemos superado la muerte de Tito y hemos vivido el injusto encarcelamiento de Sandro Rosell. Hemos recibido insultos y críticas crueles e irracionales por parte de algunos medios, más de lo que sería admisible. Ahora la junta y yo queremos pasar página. Deseo lo mejor al nuevo presidente y ver al Barça desde la distancia. Son los socios los que deciden el futuro del Barça, el mejor club del mundo. Esa era la intención de la junta en el principio, hacer del Barça la entidad más estimada y querida del mundo. Este objetivo lo hemos conseguido con creces”

“Visca el Barça”

“Agradezco a todos los socios, a los aficionados, técnicos y jugadores. A todos los que hacen el FC Barcelona, a toda la familia por su apoyo durante todos estos años. Agradezco sus críticas constructivas. Les animo a hacer del Barça el mejor club del mundo. Visca el Barça y Visca Catalunya”.

Bartomeu dimite como presidente del FC Barcelona. Foto: EFE

¿Quién es Bartomeu?

Josep María Bartomeu Floreta fue presidente del Fútbol Club Barcelona entre 2014 y 2020. Es un empresario español del sector de la ingeniería y de las infraestructuras. Llegó al máximo cargo del FC Barcelona en julio de 2015 hasta el día de hoy. Sin embargo, durante el transcurso de su presidencia han habido irregularidades y polémicas, como la millonaria oferta que pretendía dar junto a tres jugadores para concretar el regreso de Neymar, corrupción, y las amenazas de Messi con irse del club.

Durante su época, el FC Barcelona consiguió 3 LaLiga, 4 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Además, contrató a Luis Enrique, Ernesto Valverde, Quique Setién y Ronald Koeman.

¿Quién será el nuevo presidente del Barcelona?

Carlos Tusquets será el sucesor de Josep María Bartomeu como presidente del FC Barcelona. Tras la dimisión de Bartomeu, se creará una Comisión Gestora que estará a cargo del actual responsable de la Comisión Económica, Carlos Tusquets, quien se encargará de organizar las elecciones dentro de los próximos tres meses.

¿Quién es Tusquets? Un empresario que cuenta con un doctorado en economía de la Universidad de Barcelona. En el ámbito privado se ha destacado en negocios de hostelería (NH hoteles), energía (FERSA, hoy AUDAX) e inmobiliarios (Renta Corporación). Además, ha ayudado al relanzamiento de empresas con dificultades con la creación del fondo Black Toro Capital para que tengan una segunda oportunidad.

A los 27 años se convirtió en tesorero del FC Barcelona y a los 32 fundó FIBANC (Banco Mediolanum), mientras que a los 38 presidió el Círculo de Economía.

