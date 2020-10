Corzo sobre convocatoria de Lapadula: “No creo que algo se rompa, nuestro grupo es acogedor”

Todo parece encaminado para que tarde o temprano, el jugador ítalo peruano Gianluca Lapadula juegue por la selección peruana. En ese sentido, una de las grandes dudas que ha surgido en medios e hinchada es la cohesión que podría o no lograr el delantero de Benevento con el grupo de jugadores peruanos. Sin embargo, para Aldo Corzo no habría ningún problema de ese tipo.

El lateral derecho de la selección peruana Aldo Corzo se refirió a la posibilidad de tener a Gianluca Lapadula como compañero en la Blanquirroja. Para el jugador de Universitario, el grupo no se va a ver afectado por la presencia del atacante.

“No creo que algo se rompa, nuestro grupo es acogedor y siempre busca lo mejor para la selección”, manifestó Corzo en Las Voces del Fútbol.

Además, Corzo señaló que los seleccionados no han hablado mucho sobre esta posibilidad. “No hemos tocado mucho el tema, por ahí lo hemos hecho pero de una manera muy ligera, en su momento no le dimos mucha importancia porque respetamos lo que el quería que era jugar por Italia”, indicó.

“Si Ricardo Gareca lo ve conveniente no va a haber ningún problema al respecto. Cualquier jugador que sea convocable puede llegar. La clave de este grupo siempre ha sido el respeto y el compañerismo, así que no habrá ningún problema”, añadió.

Por otro lado, Corzo también habló sobre el buen momento que atraviesa Universitario. “Se debe a que somos un grupo sólido, que estamos comprometidos. Yo lo que veo es que es un grupo que trabaja muy duro y eso a la larga da recompensas”, comentó.

Acerca de la mala situación de Alianza Lima dijo lo siguiente: “Como profesional no le deseo el descenso a nadie, y como hincha no puedo opinar. Pero obviamente me gustaría seguir jugando clásicos, son partidos muy lindos”, sostuvo.

