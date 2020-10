Exvicepresidente del Barcelona: “Messi sigue pensando retirarse en Newell’s”

El exvicepresidente de FC Barcelona, Emili Rousaud, dio detalles sobre la posibilidad de que Lionel Messi regrese a la Argentina en el futuro para cerrar su carrera deportiva con la indumentaria de Newell’s. El discreto presente de la entidad culé habría hecho que el ’10′ argentino aumente sus deseos de volver a Rosario.

“Para que no se vaya del Barcelona, Messi necesita que le presenten un buen proyecto deportivo. Él quiere sentirse protagonista y partícipe", atinó en primera instancia Emili Rousaud.

“Con una nueva dirigencia y con un proyecto deportivo a la medida y con un plantel competitivo no me quedan dudas que se lo replantearía (quedarse), pero sigue teniendo en mente retirarse en Newell’s después del próximo mundial (Qatar 2022)”, añadió.

"Por eso, no hay que hacerle un planteamiento no solo por una temporada si no por los próximos años”, subrayó Rousaud en conversación con Radio Villa Trinidad.

Josep Bartomeu dimite como presidente del FC Barcelona, según Sport

Josep Maria Bartomeu no es más presidente del FC Barcelona. Tras desarrollarse la Junta Directiva urgente este martes 27 de octubre, el mandamás y el resto de directivos decidieron dimitir, previo a la participación del club por Champions League contra la Juventus.

El mandamás culé asumió el cargo en enero de 2014, en sustitución de Sandro Rosell, y posteriormente, fue elegido en las elecciones que ganó en el verano de 2015.

