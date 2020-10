¿Por qué Gianluca Lapadula puede jugar por la selección peruana luego de haber debutado con Italia?

Una nueva variante para la zona de ataque se asoma en la selección peruana. Luego de que la Cancillería peruana confirmara que Gianluca Lapadula había iniciado los trámites correspondientes para sacar su DNI, se empezó a relacionar al delantero ítalo-peruano con la Bicolor. Sin embargo, con sus 30 años de edad encima, no sería la primera vez que defienda la camiseta de un combinado nacional.

El actual atacante del Benevento de la Serie A es italiano de nacimiento, pero tiene la doble nacionalidad gracias a su madre peruana. El 31 de mayo del 2017, tuvo la oportunidad de ponerse la ‘9’ de la Azzurri en un partido amistoso ante San Marino.

Aquella vez, el artillero no se desentonó y aportó tres goles en la victoria por 8-0. El centrodelantero jugó sus únicos 90′ minutos con la camiseta italiana. Luego, no volvería a ser alineado en un once italiano.

Fue así que surgió la duda sobre si Lapadula podría o no jugar en la selección peruana, o si deberá gestionar algún documento con la FIFA antes.

El ‘9’ sí podría jugar en la Blanquirroja, porque el duelo que disputó con Italia fue un amistoso. Según el reglamento de la FIFA, solo podría ser descartado siempre y cuando el partido haya sido oficial.

En todo caso, ¿el jugador tendrá que realizar alguna formalidad con la FIFA? Ya no. Según las últimas reformas, no es necesario que Lapadula le exprese al máximo ente del fútbol su deseo de jugar por otra federación.

Por tal motivo, con el simple hecho de obtener su DNI peruano, Lapadula entrará en el universo de futbolistas que Ricardo Gareca tenga bajo su lupa.

