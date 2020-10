La intención que Gianluca Lapadula tiene por jugar en la selección peruana llegó hasta el territorio italiano, y los medios de comunicación informaron al respecto, expresando sorpresa por la intempestiva decisión del delantero.

El viernes 23 de octubre, el atacante de Benevento se comunicó con Ricardo Gareca y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para informar su deseo de estar en la Blanquirroja. Asimismo, se conoció que ya tiene la documentación en proceso para ser considerado por el ‘Tigre’.

Esto no pasó desapercibido en Italia y diversos medios de comunicación emitieron la noticia de una forma particular, pues Gianluca Lapadula llegó a la selección Azurri en el 2017, en un amistoso ante San Marino (lo cual no influye para jugar en Perú).

Prensa italiana informó así la nacionalización de Lapadula.

“Adiós a la Nazionale: Perseguirá el Mundial 2022 con Perú ...”, se lee en La Gazzetta dello Sport, por la decisión del delantero de 30 años, y recuerda que estuvo en la nómina italiana en dos oportunidades para compromisos no oficiales.

De otro lado, TottoMercado explicó: “El delantero de Benevento tiene la ciudadanía peruana, pero jugó con Italia en 2017 ante San Marino en un amistoso. Al no ser un partido oficial, siempre existe la posibilidad de que Lapadula juegue por Perú”.

Por su lado, Vi Sport comunicó: “Gianluca Lapadula se despide de Italia”, y detalló la documentación en proceso que lleva a cabo la FPF con la cancillería de Perú.

