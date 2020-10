Javier Arce no es más entrenador de Deportivo Binacional

Deportivo Binacional es el vigente campeón nacional del fútbol peruano, pero este año ha sido totalmente diferente y está lejos de repetir el título. Este lunes 26 de octubre, el club puneño obtuvo undécimo partido consecutivo de la temporada sin conocer la victoria. Tras ello, la directiva anunció la salida del técnico Javier Arce.

El ‘Poderoso del Sur’ se enfrentó hoy ante UTC en el cierre de la primera jornada, pero no pudo y cayó goleado por 3-0 en el estadio San Marcos . De esta forma, sumó ocho encuentros sin poder ganar en la Liga 1 Movistar y se ubica en el puesto 13 de la tabla acumulada con 23 puntos, a cuatro de la zona del descenso.

El 2020 comenzó mal para el elenco puneño, ya que el técnico que sacó campeón el equipo no renovó y además, algunas figuras como Donald Millán se marcharon a otras escuadras. El primer entrenador de Binacional fue César Vigevani, pero tras malos resultados fue cesado y Flabio Flores asumió el cargo.

La Liga 1 Movistar se suspendió en marzo a causa de la pandemia del coronavirus, pero en la reanudación del campeonato el estratega colombiano no pudo revertir el mal momento y a inicios de setiembre también se conoció su salida del combinado de Juliaca. Javier Arce, quien salió campeón del Apertura 2019 tomó las riendas del club y se puso en el banquillo.

No obstante, el panorama no cambió y el desastroso papel de Binacional en la Copa Libertadores se trasladó en el certamen local. Solamente ha podido llevarse un triunfo en dos oportunidades desde que regresó el fútbol en el continente y en el país, a inicios de agosto. Este sábado 31, el elenco de Puno se enfrentará a San Martín en la segunda fecha de la fase 2 y no se sabe aún quién será el director técnico.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.