Gianluca Lapadula ya tiene partida de nacimiento que lo acredita como peruano

Al parecer Gianluca Lapadula obtendrá los requisitos para ser considerado a la selección peruana más rápido de lo esperado, ya que este lunes se conoció que ya posee de la partida de nacimiento, el primer paso para estar en el equipo nacional.

El delantero de Benevento se aproxima a la nómina de posibilidades de Ricardo Gareca, luego de comunicar su intención de iniciar con la tramitación para obtener la documentación que le permita llegar a la Blanquirroja.

Así, se difundió que Gianluca Lapadula tiene el primer requisito, la partida de nacimiento, que lo acredita como peruano. Con esto, el siguiente paso es conseguir el DNI y pasaporte para entrar al universo de opciones del entrenador argentino.

“Apenas cumpla con los trámites en mención, quedará en calidad de elegible según las normativas de la FIFA, a partir de lo cual el comando técnico que encabeza Ricardo Gareca podrá solicitar su llamado a nuestra selección nacional cuando lo estime conveniente”, anunció la FPF mediante un comunicado, lo cual confirma que el delantero de 30 años buscó comunicación para ser considerado.

Por su lado, el estratega de la selección peruana fue claro al asegurar que no se referirá de Lapadula hasta que sea un elemento convocable, debido a que en primera instancia, el ítalo-peruano decidió no jugar por el equipo incaico. No obstante, el panorama actual le permitirá al jugador regresar a la órbita del ‘Tigre’.

