Ángel Di María vuelve a la selección argentina y estaría para duelo contra Perú

Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, entregó una lista preliminar de 38 jugadores con miras a los partidos frente a Perú y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, en la que se destacan los regreso de Ángel Di María y Sergio Agüero.

Esta nómina de la delegación Albiceleste está sujeta a cambios por cualquier motivo que imposibilite a algún elemento a sumar minutos, como una lesión o un positivo a COVID-19, así como también por una decisión del cuerpo técnico.

Ángel Di María acumula 102 partidos y 20 goles con Argentina y su última partido fue en la Copa América Brasil 2019. El popular 'Fideo’ podría sumar su cuarto proceso clasificatorio, ya que estuvo en los caminos a Sudáfrica, Brasil y Rusia (disputó los tres Mundiales).

La vez que Di María se quejó por no estar en la primera convocatoria

El pasado mes de setiembre, Ángel Di María arremetió por su ausencia en la lista de convocados de cara a la primera fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado", señaló en primera instancia Di María.

"Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la selección ¿A los 32 años estoy viejo?”, subrayó en diálogo con Closs Continental.

