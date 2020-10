Aldo Corzo sobre el arbitraje de Julio Bascuñán: "Es algo con lo que tenemos que pelear” [VIDEO]

Aunque los integrantes de la selección peruana dejaron el resultado del partido con Brasil en el pasado, son conscientes que tienen que prevenir para que determinaciones como las de Julio Bascuñán no vuelvan a suceder en el futuro.

Aldo Corzo, lateral derecho del equipo nacional, se refirió al respecto señalando que no es novedad que hayan diferencias de ese tipo en los compromisos, por lo cual el elenco de Ricardo Gareca asume los duelos preparado para esto y concentrado en jugar bien.

Declaraciones de Aldo Corzo

“Hay selecciones que tienen más fuerza en la Conmebol y en todos lados. Es algo con lo que nosotros tenemos que pelear. Ya sabemos que estas cosas pueden pasar. Hay que estar enfocados en lo deportivo sabiendo que esto puede pasar”, declaró Aldo Corzo a Movistar Deportes.

Según el seleccionado, todos los elementos del ‘Tigre’ Gareca ponen su energía en los encuentros que se avecinan como el partido con Chile, en el ‘Clásico del Pacífico’, el 13 de noviembre, y cuatro días después el enfrentamiento ante Argentina.

Asimismo, el también jugador de Universitario aseguró que en una eventual lesión de Miguel Trauco no tendría problemas en ubicarse en su posición con tal de estar en el once titular de la selección peruana. “Ojo que yo también he jugado por izquierda e hice buen partido”, sentenció Aldo Corzo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.