Ronald Koeman afrontaría drástico castigo por criticar el VAR tras el clásico español

Las declaraciones que Ronald Koeman emitió después del Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid, podría traer serias consecuencias para el entrenador culé, por manifestarse en contra de las decisiones del VAR.

El líder del equipo Azulgrana cuestionó que Martínez Munuera otorgara un polémico penal de Lenglet a Sergio Ramos. Este último fue el encargado de poner el 2-1 transitorio a favor de los madridistas en el Camp Nou. El resultado final fue de 3-1.

“Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal”, fueron las palabras el DT neerlandés.

Por lo cual, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) podría tomar cartas en el asunto para sancionar drásticamente a Ronald Koeman con una suspensión de hasta 12 partidos por el Departamento de Integridad de la RFEF.

“Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros”.

La posible sanción a Ronald Koeman, directo técnico del Barcelona, no sería el único proceso que la RFEF impuso en la temporada, pues están los antecedentes del entrenador chileno Manuel Pellegrini de Real Betis, además de Joel Robles y Cristian Tello, del mismo club.

