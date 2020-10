Real Madrid: Fiesta merengue

El carácter y la unión de un equipo que en la previa enorgullecía a Zinedine Zidane se puso de manifiesto en el momento indicado. Voltear la página y dejar atrás una racha negativa ante el clásico rival es el mejor envión anímico para un plantel que demostró tener en Sergio Ramos el timón necesario para enderezar su andar hacia un camino de triunfos.

Liderazgo, jerarquía, seguridad y entrega máxima. Muestra del madridismo en estado puro, eso es Ramos en el campo. Al punto de transformar a un equipo que, sobre el papel, no era el favorito. “No estamos para callar bocas, pero hay que disfrutar”, dijo el cuestionado Zidane tras el pitazo final, siempre cauto. Así volvió a pisar el Camp Nou (11 veces entre jugador y entrenador) para abandonarlo victorioso una vez más.

Dueño del balón

El cuadro blanco fue el protagonista principal de un inicio frenético. Apenas a los 5′ de juego la visita hizo gala del fútbol que predica a través una exquisita jugada que inició Nacho desde el lateral derecho. El pase del defensor fue recibido por Benzema, que habilitó al uruguayo Federico Valverde, quien de remate cruzado puso 1-0. Sin embargo, el cuadro azulgrana se sobrepuso al golpe rápidamente y consiguió la paridad cuatro minutos más tardes. Gran pase de Messi para Jordi Alba, que se escapó hasta la línea de fondo y tiró el centro para que Ansu Fati, en posición de número 9, defina a la red. Tras el tanto, las cosas se emparejaron, pero Messi tuvo en sus pies la posibilidad de cambiar la historia.

El argentino disparó en un ángulo cerrado y contuvo Courtois. Sesenta segundos más tarde, fue Benzema el que remató con destino de gol, pero apareció Neto, quien con el pasar de los minutos se convirtió en el héroe del Barza.

El VAR dijo presente

Antes del final del primer tiempo, ‘Lio’ protagonizó la primera polémica del clásico. Con pelota dominada, el capitán entró al área y fue derribado por Casemiro. El brasileño tocó la pelota, pero también se deslizó y tocó la pierna derecha de Leo, que se dejó caer. Luego de la revisión del VAR, el árbitro Juan Martínez Munuera siguió el juego y no cobró penal. Frustración en el rostro del ’10′ azulgrana que lleva seis clásicos seguidos sin marcar ni asistir.

En el complemento, los dirigidos por Koeman dominaron el juego, pero Real Madrid se puso en ventaja a los 18′. Lenglet tomó de la camiseta a Sergio Ramos dentro del área, y después de la revisión del VAR el juez marcó la falta que el histórico central de los merengues cambió por gol. Y para colocar la cereza de torta –con en tiempo cumplido– apareció Luka Modric para sentenciar el resultado. El volante croata dejó en ridículo a la defensa culé y puso el 3-1 final, resultado que ni el ingreso de Dembelé, Griezmann y Trincao pudo cambiar. Celebra Zidane, celebrar Madrid.

“El VAR solo se usa contra el Barcelona”

Ronald Koeman no pudo ocultar su molestia por el actuación del árbitro Juan Martínez, quien cobró un dudoso penal de Lenglet a Sergio Ramos, que terminó siendo el segundo gol para el Madrid. “Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Ramos, pero no es suficiente para que sea penal”, dijo sobre la polémica jugada comparada con el penal que Yotún en contra de Neymar en eliminatorias.

Reacción

Sergio Ramos, jugador Real Madrid

“La jugada del penal es clarísima, me agarra cuando voy a intentar saltar. Después del 1-2 aprovechamos el bajón anímico que tuvieron. Teníamos una oportunidad única de reivindicarnos en un clásico”.

