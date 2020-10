Jean Ferrari: A inicio de año Hohberg quería ir a la U de Chile

Universitario de Deportes se encuentra en un momento sublime tras salir campeón de la Fase 1 y parte de este éxito se debe al trabajo de Jean Ferrari, quien armó el plantel junto con Gregorio Pérez.

Felicitaciones por el título del Apertura. Sé que estuviste directamente relacionado con el armado del plantel como gerente deportivo.

Esto es logrado en base de planificación desde el año pasado. Creo que todos vieron lo que empecé a hacer en base a un análisis para luego empezar a reducir un plantel que era excesivamente alto. Prestamos o dejamos ir jugadores y tratamos de recuperar la esencia del club trayendo a un técnico de la categoría de Gregorio Pérez.

Armamos la estructura del plantel y planificamos los amistosos, no todos los años juegas contra Boca Juniors o Huracán. Nos preparamos para dos torneos paralelos. Mientras disputábamos la Libertadores, jugamos en Arequipa ante Melgar, luego el clásico y ambos los ganamos. El equipo estaba encaminado a salir campeón y acá los resultados.

¿Cómo ves a Universitario de cara a la Fase 2?

No hay un mejor equipo que la ‘U’, tácticamente e individualmente. No quiero sonar soberbio, pero creo que futbolísticamente lo ha demostrado y no hay rival que se le acerque. Las individualidades están en su máxima expresión, es difícil tumbar a la ‘U’ así como está.

Lo que sí me preocupa es lo que viene, no por salir campeón porque creo que así será, pero lo que se viene el próximo año en Copa Libertadores. La ‘U’ se debe reforzar con mucha categoría.

Le cambiaron la cara al equipo e incluso compitieron a nivel internacional.

Sí, fue muy difícil agarrar un equipo que peleaba descenso y llevarlo hasta un meritorio cuarto puesto. Luego confeccionar un equipo para pelear Copa Libertadores y que pueda salir campeón del campeonato local. A nivel internacional dejamos una buena imagen.

¿Qué te genera ver el éxito de Dos Santos, Alonso, Urruti, Santillán, entre otros?

Estoy más que orgulloso porque veo que funciona lo que tenía en mente. No muchos entendían lo que quería proponer, desde la salida de Comizzo para traer a Gregorio y luego incorporar a Succar, Millán, Santillán, Dos Santos, Alonso, Urruti. Muchos decían que era muy poco, pero teníamos un plantel de 40 futbolistas. Muchos criticaron por qué dejaba ir a tal o cual, pero yo sabía lo que quería recuperar con eso y este logro me da la razón.

¿Cómo un club puede afrontar la posibilidad de que su mejor jugador como Hohberg pueda salir?

Ya me había pasado a inicio de año de que se vaya a la U de Chile y Hohberg quería ir. En el fútbol uno no puede retener por nada a un jugador cuando tiene una visión diferente. Yo le pregunté y él en su momento me dijo que había llegado la propuesta y era interesante, no solo económicamente para el club, sino futbolísticamente también para él.

Se terminó cayendo por los temas sociales en Chile, pero si un jugador quiere ver otras alternativas, nadie debe retenerlo. Ni por dinero ni por nada, los futbolistas deben sentirse cómodos para brindar su máximo potencial.

