Árbitro del Barcelona vs. Real Madrid cometió curioso error en acta del partido

Real Madrid se quedó con el primer clásico de la temporada en LaLiga Santander tras imponerse 3-1 al Barcelona en el Camp Nou, estadio en el que no ha perdido en sus últimas tres visitas. Sin embargo, Juan Martínez Munuera, árbitro del partido, cometió un insólito error al llenar el acta del cotejo.

De acuerdo con la información consignada en el documento, el duelo entre blaugranas y merengues no se jugó en el estadio catalán, sino en el Benito Villamarín, campo del Betis. La equivocación del colegiado fue expuesta por la prensa española y el acta con el dato inexacto se puede consultar en la página web de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Acta del Barcelona vs. Real Madrid. Foto: RFEF

Al margen de este error, la actuación de Martínez Munuera en el encuentro ya había generado cuestionamientos por parte de la afición del Barcelona debido al polémico penal cobrado a favor del Real Madrid. Ronald Koeman, técnico de los azulgranas, fue uno de los críticos más directos al expresar en conferencia de prensa que sentía que el VAR solo se usaba en contra de su equipo.

Koeman podría ser castigado por críticas al VAR

Precisamente, estas palabras podrían ocasionarle problemas el entrenador neerlandés, pues diversos portales españoles señalaron que la RFEF tendría la potestad para imponerle una sanción que iría desde los cuatro hasta los doce partidos de suspensión.

“Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal”, fueron las declaraciones de Koeman.

