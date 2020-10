WWE Hell in a Cell 2020 se desarrollará EN VIVO este domingo 25 de octubre desde el Amway Center de Orlando, Florida. La transmisión del evento va ONLINE GRATIS en español por internet vía Fox Action y WWE Network a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos serán a través de La República Deportes.

Drew McIntyre y Randy Orton protagonizarán el estelar de la noche en un nuevo duelo por el Campeonato Mundial de WWE. El escocés y la ‘Víbora’ se han enfrentado dos veces anteriormente —SummerSlam y Clash of Champions— y probablemente esta sea la batalla final. Sin embargo, en esta oportunidad lo harán dentro de la celda infernal y usarán todo su poder.

Una rivalidad que recién comienza, pero que se venía esperando tendrá este fin de semana su primer combate oficial. Bayley y Sasha Banks se verán las caras dentro de la jaula en una lucha por el título de mujeres de SmackDown. Esta será la primera vez que la campeona Grand Slam pise este escenario, mientras que la ‘Jefa’ lo hizo dos veces, pero en las dos perdió. Esta vez desea ganar y obtener su primer el cinturón azul.

Roman Reigns regresó luego de más de 6 meses a WWE más rudo que nunca y en menos de dos semanas se hizo con el Campeonato Universal. Un miembro de su propia familia le pidió una oportunidad, Jay Uso, pero el ‘Perro Grande’ mostró su peor rostro y no mostró piedad. En Hell in a Cell solamente ganará el que diga primero: “me rindo”, una estipulación especial para esta lucha.

No habrá otra lucha más adentro de la jaula infernal, solo dos combates regulares. Elias volvió con fuerza, tras superar su lesión y lo primero que hizo fue atacar a Jeff Hardy. Ambos se verán las caras este domingo.

Otro duelo será el que sostendrán Otis y The Miz, en un ruedo en el cual el maletín de Money in the Bank podría estar envuelto.

WWE Hell in a Cell 2020: Ficha de la transmisión

¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 25 de octubre ¿Dónde? Amway Center de Orlando, Florida ¿A qué hora? 6.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Action y WWE Network

WWE Hell in a Cell 2020: cartelera del evento de lucha libre

Drew McIntyre vs. Randy Orton: Hell in a Cell por el Campeonato Mundial de WWE

Roman Reigns vs. Jey Uso: Hell in a Cell I Quit Match por el Campeonato Universal

Bayley vs. Sasha Banks: Hell in a Cell por el Campeonato de Mujeres de SmackDown

Jeff Hardy vs. Elias

Otis vs. The Miz: por el contrato de Money in the Bank 2020

WWE Hell in a Cell 2020: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 6.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a. m. (al día siguiente)

¿Cómo ver WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO ONLINE por Fox Action?

FOX ACTION EN PERÚ

DirecTV Sports► 561 (SD) y 1561 (HD)

Movistar TV► 184 (SD), 197 (HD) y 788 (HD)

Claro TV ► 325 (SD), 326 (SD) y 333 / 623 (HD)

¿Dónde ver WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO ONLINE por la transmisión de lucha libre?

Estados Unidos: WWE Network

Latinoamérica: FOX Action

WWE Hell in a Cell 2020: ¿En qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE Hell in a Cell 2020 en Perú: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Argentina: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Bolivia. Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Chile: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Colombia: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Costa Rica: Usa Network

WWE Hell in a Cell 2020 en Ecuador: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en México: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Paraguay: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en España: GOL

WWE Hell in a Cell 2020 en Estados Unidos: USA Network

WWE Hell in a Cell 2020 en Uruguay: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 en Venezuela: Fox Action

WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO: ¿Dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE Hell in a Cell 2020 es en el Amway Center de la ciudad de Orlando, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE Hell in a Cell 2020 EN VIVO ONLINE, larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.