Lionel Messi pudo haber jugado el último clásico ante Real Madrid en su estadio

El FC Barcelona no pudo ante Real Madrid y cayó por 1-3 en el Camp Nou. Ansu Fati anotó para los blaugranas, mientras que Federico Valverde, Sergio Ramos y Luka Módric lo hicieron para los merengues. Además de la derrota, lo más llamativo que dejó el encuentro es que Lionel Messi pudo haber jugado su clásico oficial en su estadio.

De no darse la renovación del contrato del argentino y si es que que ambos equipos no se cruzan en la Copa del Rey y/o Champions League, Lionel Messi no volverá a enfrentar al Real Madrid. Cabe resaltar que la vinculación del jugador con el FC Barcelona es hasta el 30 de junio del 2021.

Hasta el encuentro de hoy, Messi disputó un total de 20 partidos ante Real Madrid en el Camp Nou. Su primer derbi fue en la decimosegunda jornada de LaLiga 04/05, donde se impusieron por 3-0. En su haber, el jugador de la selección argentina anotó en 26 ocasiones.

El portero al que más veces batió fue Iker Casillas, quien recibió nueve, mientras que Keylor Navas vio caer su arco otras dos ocasiones. Además, desde que Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid hace dos años, Lionel Messi no ha podido marcar ni asistir en los clásicos jugados en el Camp Nou, siendo Thibaut Courtois el único invicto hasta el momento.

Messi mostró un rostro desencajado

Luego del segundo gol de Luka Modric, las cámaras captaron el rostro desencajado de Lionel Messi, quien mostró una desazón tras ver caer una vez más el arco de su equipo. Lenglet y Gerard Piqué tampoco pudieron ocultar su amargura.

