El segundo clásico trujillano del año entre Carlos A. Mannucci y César Vallejo terminó en triunfo agónico de los poetas por 3-2, aunque lo más llamativo del encuentro terminó siendo el tumulto que se generó en los camerinos luego de que algunos integrantes del equipo carlista, incluido el técnico Pablo Peirano, fueran a reclamarle a ‘Chemo’ del Solar por unas palabras que este dijo al final del encuentro.

Algunas horas después del incidente, el técnico poeta emitió sus descargos para el área de prensa de su club. En el diálogo, Del Solar reconoció que una de sus freses fue la que desencadenó la molestia de los rivales.

“Terminando el partido, yo camino a los vestidores y lanzo la frase: ‘el próximo año ya nos ganarán’. Probablemente, desafortunada por el momento y la calentura del partido. Aprovecho la oportunidad si es que la gente de Mannucci se ha sentido molesta por esa frase mía. Pido disculpas, es producto de la calentura del partido”, declaró ‘Chemo’.

No obstante, el exentrenador de Universitario aseguró que no estuvo presente cuando se suscitaron los hechos. “Me fui a camerinos. En ningún momento he estado en medio de la trifulca entre futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos. Al final del partido, el arbitro Diego Haro se me acercó en vestuario a decirme que estoy expulsado por esa frase”, agregó.

Finalmente, negó que haya tenido una disputa personal con Peirano. “Quiero aclarar que en ningún momento he tenido un altercado con Pablo Peirano. He podido conversar con algunos futbolistas de Mannucci que se acercaron al vestuario. Simplemente fue eso lo que sucedió y reitero mis disculpas”, dijo.

