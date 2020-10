El director técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman, se preguntó “¿por qué el VAR solo se utiliza en contra del Barcelona?” después de que Martínez Munuera cobrara un dudoso penal de Lenglet a Sergio Ramos, que supuso el segundo gol para el Real Madrid en el triunfo por 1-3 en el Camp Nou.

“Para mí no es penal y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra? Lenglet coge de la camiseta a Sergio Ramos, pero ni mucho menos es suficiente para que sea penal. El penal ha sido decisivo en el desenlace del partido”, atinó Koeman sobre la polémica.

Respecto al motivo por el cual esperó unos veinte minutos para realizar los cambios después del 1-2, Ronald Koeman consideró que “quería intentar mejorar y crear oportunidades de gol con los jugadores que había en ese momento en el campo y la entrada posterior de Dembélé y Trincao ha sido para buscar el uno contra uno desde la banda”.

Para el inicio del partido, el DT detalló que “el plan fue tener el control” y por eso cambió “la posición de Leo Messi” y puso “a Ansu Fati de ‘9’ para aprovechar su velocidad y buscar la espalda de la defensa del Real Madrid”.

El próximo miércoles, el Barcelona enfrentará al Juventus de Turín en la segunda jornada de la Champions League. Al respecto, Koeman explicó que la receta ahora “es seguir trabajando, analizar el partido, darse cuenta de que, aunque el resultado ha sido negativo, se ha hecho un buen partido y que no se debe tener miedo por haber acumulado dos derrotas en LaLiga". Por último, recalcó que "es optimista de cara al futuro”.

