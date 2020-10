Wilmar Valencia explotó contra el árbitro: " No jo..., hermano, a mí bótame, al equipo no" [VIDEO]

La Fase 2 de la Liga 1 Movistar comenzó este viernes 23 de octubre con dos encuentros más que atractivos en el estadio Alejandro Villanueva. Por la mañana, Cusco FC volteó el partido y le ganó 3-1 a FBC Melgar, mientras que por la tarde se jugó el Sport Huancayo vs. Deportivo Municipal. Precisamente en este último cotejo sucedió un hecho insólito entre el entrenador del Rojo Matador, Wilmar Valencia, y el árbitro principal José Mendoza.

A los 29 minutos de la primera mitad, el popular ‘Bam Bam’ cuestionó con dureza al réferi, pues consideraba que estaba perjudicando a sus dirigidos con sus cobros. “No jo..., hermano, a mí bótame, al equipo no. Conmigo lo que quieras. A mí bótame, si quieres me voy ahorita”, gritó Wilmar Valencia mientras las acciones se encontraban paralizadas.

Tras escuchar los reclamos del estratega, José Mendoza decidió dirigirse a la zona técnica para expulsarlo; sin embargo, Wilmar ya no se encontraba ahí sino que ya se había dirigido a las tribunas de Occidente. “Ya no te preocupes por mí. Si me botas a mi, no vas a ser mejor”, siguió increpando el entrenador de Sport Huancayo.

El Rojo Matador y Deportivo Municipal empataron sin goles. Si bien ambos equipos han creado situaciones de gol, los porteros fueron figuras. Diego Melián y Eder Hermoza se encargaron de ahogar los gritos de festejos tanto en la primera como en la segunda mitad. Este último protagonizó una increíble acción al atajar un balón a mano cambiada y poner la cara para evitar la caída de su portería.

