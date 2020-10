Pedro Gallese sobre la MLS: “Están viendo a más jugadores peruanos” [VIDEO]

Pedro Gallese, arquero y referente de la selección peruana, que dirige Ricardo Gareca, afirmó este viernes que se siente realizado en el fútbol de la Liga Profesional de Estados Unidos (MLS), luego de haber destacado con el Orlando City.

“La verdad estoy muy contento de cómo me he adaptado al fútbol de la MLS y ver que poco a poco ayudo al equipo a conseguir objetivos que hacen que me sienta realizado en mi nueva etapa profesional, aunque, como es lógico, todavía quedan muchas metas que alcanzar. La más importante, la de ser campeones de liga, y en eso estamos”, subrayó en primera instancia Pedro Gallese, en diálogo con la propia liga.

El exjugador de Alianza Lima reveló también que en la MLS están siguiendo el desempeño de los futbolistas peruanos, eventualmente, para futuras incorporaciones.

“Tengo varios compañeros (peruanos) que han llegado a la MLS. Hablo mucho con ellos. El campeonato aquí en la MLS está creciendo mucho. Están viendo también a más jugadores peruanos y eso es bueno para mi país”, manifestó.

A pesar de la pandemia del coronavirus, que transformó por completo el ritmo de competición y de vida de todos los deportistas, Gallese admitió que el factor compañerismo se ha acentuado aun más, y esa ha sido una de las claves para que el Orlando City se haya podido conocer mucho mejor y de una manera más rápida.

“Nosotros nos hemos hecho fuertes en esta pandemia porque nos conocimos un poco más, hicimos muchas reuniones. Por medio de aplicaciones, nos conocimos más como personas y como jugadores. Sabemos cómo vive cada compañero, conocemos a sus familias, y eso se refleja en el campo también”, destacó Pedro Gallese, en alusión al grato presente del Orlando City (invicto 12 partidos en la liga actual).

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.