Mario Salas: “Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado”

Atrás quedó la eliminación de la Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, en Alianza Lima ya piensan en la Fase 2 de la Liga 1 Movistar, precisamente en Ayacucho FC, su próximo rival del Grupo B. Con miras a este cotejo, el entrenador Mario Salas habló sobre la preparación de su equipo.

“Nosotros estamos preocupados solo en Ayacucho, esa es la primera gran final. Vamos a encarar ese partido con compromiso. Son nueve finales. Las mejoras de Alianza han sido cualitativas, cuantitativamente no, pero el equipo ha funcionado”, empezó el ‘Comandante’, quien dijo que su análisis es diferente a lo que dicen los medios. “La opinión y análisis de los medios son en base a resultados, nuestro análisis es mucho más cualitativo. Yo sigo sosteniendo que Alianza ha mejorado en su forma de jugar”.

Agregó también que, pese a los malos resultados, no cambiará su estilo de juego. “Así la racha sea mala, a esta altura del año, cambiar el estilo no es acertado, lo que creo que es mejor es tener matices, pero respetando nuestros principios e idea de juego. Empezar a hacer todo distinto al final de la temporada creo que no es aconsejable”.

Asimismo, Mario Salas también se refirió sobre las críticas que viene recibiendo su equipo. “No estoy de acuerdo con la aseveración que indica que aún no se ha podido implementar la idea de juego, la idea de juego está; hay cosas que no nos han permitido ganar pero que no van por la idea y forma de juego, más va por cosas técnicas, conceptuales e individuales”.

Por último se refirió a la aparición de Jao Montoya en la conferencia de prensa de la Copa Libertadores. “La decisión de que Montoya haya salido a declarar la tomé yo y qué bueno que me hacen esa pregunta. Esto es parte de un proceso formativo de los jóvenes, ellos tienen que irse acostumbrando a conferencias de prensa. Aquí los jugadores referentes siempre dieron la cara”.

