Gerard Piqué sobre manejos del FC Barcelona: “Me duele mucho”

El FC Barcelona no parece salir de la crisis institucional que lo aqueja desde la última temporada. Tras difundirse que supuestamente el club gastó dinero en criticar a sus futbolistas, Gerard Piqué decidió salir a hablar al respecto.

De acuerdo al informe Barçagate, el club habría contratado a una empresa para monitorizar la actividad en las redes sociales para la entidad azulgrana y crear cuentas en las redes sociales con el fin de criticar a futbolistas como Messi y Piqué.

“¿Mi relación con el presidente Bartomeu? No quiero llevarme mal con nadie. pero el tema de las redes sociales...le pedí explicaciones y me dijo: 'Gerard, yo no lo sabía’. Le creí, pero después vi que la persona encargada de contratar estos servicios sigue en el club", sostuvo Piqué.

El campeón del mundo se refiere a Jaume Masferrer, la mano derecha de Bartomeu. “Eso me duele mucho. Lo digo aquí porque se lo dije antes personalmente al presidente. ¿Y qué quiere que le diga? ¿Es doloroso? Sí. ¿Puedo hacer algo más? Pues no. Mi relación con el presidente puede ser cordial, pero hay cosas que quedan”, agregó el defensor central.

Por otro lado, el zaguero disparó contra la forma en la que manejaron el intento de salida de Lionel Messi, quien tras una larga disputa contra el club, decidió quedarse en España.

"Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse, yo como presidente hubiese actuado diferente. ¿En qué sentido? Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto, estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas”, concluyó Piqué.

