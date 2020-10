Copa Libertadores 2020: Conoce todos los cruces de los octavos de final

La Copa Libertadores 2020 continúa su camino con los grupos ya definidos. Los octavos de final darán pase a los emocionantes mano a mano.

Guaraní (Paraguay) vs. Gremio (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs. Nacional (Uruguay)

Delfín (Ecuador) vs. Palmeiras (Brasil)

Internacional (Brasil) vs. Boca Juniors (Argentina)

Racing Club (Argentina) vs. Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguay) vs. Jorge Wilstermann (Bolivia)

Athletico Paranaense (Brasil) vs. River Plate (Argentina)

LDU (Ecuador) vs. Santos (Brasil)

Los octavos de final de la Copa Libertadores 2020 han dejado emocionantes cruces, incluyendo tres choque Argentina vs. Brasil. Del otro lado las dos sorpresas ecuatorianas tendrán duros rivales.

El Guaraní de Gustavo Costas se enfrentará al siempre complicado Gremio de Brasil, que si bien no es el mismo de los últimos años, logró clasificar en el último minuto ante América de Cali.

Independiente del Valle flamante campeón de la Copa Sudamericana chocará ante un debilitado Nacional tras la salida de Munúa y la abrupta final perdida ante Rentistas por el campeonato uruguayo.

Delfín de Ecuador y Palmeiras de Brasil protagonizarán un duelo sin favoritos, pues ambos conjuntos no han encontrado la regularidad esperada desde el regreso del fútbol.

Internacional vs. Boca Juniors y Athletico Paranense vs. River Plate son los duelos más esperados de los octavos de final, pues traen consigo a tres de los favoritos a llevarse el campeonato.

Racing Club vs. Flamengo es el último duelo Argentina vs. Brasil de esta etapa mano a mano. Los de Becaccece están lejos de su mejor nivel, mientras que el último campeón de América no para de ganar. LDU vs. Santos y Libertad vs. Jorge Wilstermann completan el cuadro de la Copa Libertadores 2020.

Copa Libertadores, últimas noticias:

