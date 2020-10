César Cueto: “No podemos encerrarnos solo en ganar jugando bien y tocando el balón”

Alianza Lima viene pasando por una crisis de resultados: los blanquiazules quedaron eliminados de la Copa Libertadores 2020 tras caer ante Nacional y cerraron la Fase 1 en el duodécimo puesto con apenas 22 unidades. Es por ello que diversas figuras han salido a hablar del mal momento que atraviesa el conjunto de La Victoria, una de ellas César Cueto.

El exfutbolista de Alianza Lima y la selección peruana conversó con CAMPEONISÍMO PBO Radio, donde hizo hincapié en los resultados negativos. “En toda institución tiene que haber comunión, estar juntos, pero creo que todo pasa por la dirigencia porque ellos son los que eligen a los que llegan”. El ‘Poeta de la zurda’ no se quedó corto y habló sobre la gente que debería “defender” al equipo.

“He visto que después de muchos años, con Arakaki y Duarte, salieron muchos buenos jugadores en menores. Hay que creer un poco más en nosotros, darle prioridad a la gente que sabe y defender lo nuestro”. Agregó también las características que definen al jugador blanquiazul. “El jugador de Alianza siempre se caracterizó en su alegría de jugar, de su picardía, pero si no encuentra estos jugadores hay que buscar otra forma y sacarle el mejor provecho a los jugadores que hay”.

Tras ser consultado sobre la manera de jugar de Mario Salas, César Cueto fue enfático en decir que “no podemos encerrarnos solo en ganar jugando bien y tocando el balón, hay que sacarle el mayor provecho en el momento. Un equipo tiene que ser cambiante en eso. Al equipo no lo veo con esa contundencia de ir para adelante y esperamos, por los jugadores que están ahí, puedan sacar adelante esto y jugar completos”.

Por último, se refirió a los jugadores que le gustaría ver con la camiseta de Alianza Lima en la próxima temporada. “Hace mucho que hablo con dirigentes pero no me hacen caso (risas), me gusta mucho Andy Polar y algunos más. También el de Deportivo Llacuabamba, Álex Valera”.

