Agente de Álex Valera: “Si hay un delantero que tiene cosas de Paolo Guerrero, es él”

Álex Valera se ha convertido en el hombre sensación del torneo local. El delantero de Deportivo Llacuabamba no solo lleva anotados siete tantos en su haber, sino que fue convocado a la selección peruana para enfrentar a Paraguay y Brasil por las dos primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022. Incluso, el futbolista llevó el número 9 en honor a Paolo Guerrero, quien se encuentra lesionado.

Ricardo Morales, agente de Álex Valera, conversó con el programa radial Voces del Fútbol sobre el jugador de Llacuabamba, a quien comparó con el delantero del Internacional de Porto Alegre. “Él está preparado para ser el 9 de la selección peruana. Hay que respetar la trayectoria de Raúl Ruidíaz; pero si hay un delantero que tiene cosas de Paolo Guerrero, ese es Álex Valera”, declaró.

Morales añadió también que su representado tiene “buen juego y goles, sus saltos han sido sorprendentes”. Además, reveló una conversación que tuvo con Valera: “Una vez me dijo ‘si tengo la oportunidad que me pongan de 9, de ahí nadie me saca’”.

Recordemos que Álex Valera no participó del duelo ante Brasil porque dio positivo a COVID-19 junto a Ruidíaz; sin embargo, ya se encuentra recuperado y listo para jugar con Deportivo Llacuabamba por la Fase 2 de la Liga 1 Movistar. “El domingo, Álex estará saliendo del hotel si todo sale bien, y ya está empezando a entrenar. Le harán las pruebas el sábado".

Por último, se aseguró que está siendo tentado por varios equipos. “He recibido propuestas del exterior. Vamos a ver. Se menciona a Alianza Lima porque es un equipo en el que quisiéramos jugar. Municipal también quiere a Valera”.

