Santiago Ormeño: “Ya tengo la decisión tomada. Si me llaman las dos selecciones, me voy a Perú”

Decisión tomada. Se acabaron las dudas para Santiago Ormeño. Si tenía el corazón dividido por lucir los colores de la selección peruana o mexicana, el delantero manifestó tiene clara su ilusión de jugar por la Blanquirroja.

Pese a que no hay contacto seguro con el comando técnico de Ricardo Gareca, el jugador de Puebla aseguró que si llegara el caso en el que México y el equipo Incaico lo convocan, optaría por la selección en la que su abuelo Walter Ormeño jugó.

“Dudo mucho que me llamen al mismo tiempo las dos selecciones (México y Perú). Yo ya tengo la decisión tomada. Si me llaman las dos, yo me voy a Perú. Me llama mucho el legado de mi abuelo”, enfatizó Santiago en diálogo con la periodista Alexandra Horler.

Pero ese no es el único sueño de Santiago Ormeño, ya que además le gustaría cruzar la frontera europea y jugar las competencias más atractivas en el viejo continente. Eso sí, su prioridad es llegar a disputar la Copa del Mundo con la selección peruana.

“Mi máximo sueño profesional es jugar en la selección. He conseguido jugar en primera y también quisiera jugar en Europa. Yo creo en mí, solo hay que trabajarlo e intentarlo. Jugar el Mundial es el sueño de cualquier futbolista. El segundo lugar es la Champions League y tercero una Copa América”, añadió.

En cuanto a sus declaraciones sobre el actual delantero de la selección peruana, aclaró que no tuvo la intención de minimizar sus habilidades, pero sí asegurar que requiere de un compañero en el ataque.

“Creo que me malinterpretaron un poco cuando declaré sobre Raúl Ruidíaz. Solo dije que cuando un equipo juega con un único punta, le viene bien uno con mayor presencia. Ruidíaz me parece un crack, pero creo que le vendría mejor jugar detrás del centrodelantero. Yo lo veo así. Eso intenté expresar”, finalizó Santiago Ormeño.

