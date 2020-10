Luka Módric: “Nos han metido el primer gol, hemos bajado la cabeza y hemos perdido la confianza”

La sorpresa de la fecha en la Champions League fue la caída del Real Madrid por 3-2 ante el Shakhtar Donetsk. Ante esto, el volante Luka Módric fue uno de los encargados en dar la cara tras la derrota.

“En el primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, en el segundo intentamos mejorar y hemos mejorado, pero no ha sido suficiente para intentar empatar o ganar el partido", empezó el volante de la selección croata, quien recalcó que deberán mejorar para los siguientes encuentros. “Nos faltó confianza hoy, sobre todo en el primer tiempo. Tenemos que seguir, viene rápido el próximo partido y no hay tiempo de lamentarse. Tenemos que hacerlo mejor en los siguientes partidos”.

Apenas inició la segunda mitad, Módric puso el descuento y despertó las ilusión del Real Madrid; sin embargo, no les alcanzó para empatar el encuentro. “No ha sido suficiente para revertir lo del primer tiempo. Viene rápido el próximo partido... y hay que hacerlo mejor. Zidane nos ha dicho que tenemos que presionar más y mejor que en el primer tiempo, que estemos juntos”.

El croata siguió siendo autocrítico. “Creo que en el segundo tiempo lo hemos hecho y hemos metido dos goles, es una derrota dura pero queda mucho y seguro que vamos a mejorar”. Además, se refirió a los goles que les encajaron en la primera parte. “Nos han metido el primer gol, hemos bajado la cabeza y hemos perdido la confianza. En el segundo tiempo subimos el nivel, pero no ha sido suficiente. En general no estamos contentos pero seguro que vamos a ir mejor”.

Por último, Luka Módric habló sobre el clásico ante Barcelona que disputarán este sábado por LaLiga Santander. “Es bueno que llegue el próximo partido, tenemos que estar juntos, confiar en nosotros y en nuestra calidad, no hemos olvidado jugar al fútbol. El clásico siempre es un partido diferente y seguro que podemos estar a la altura”.

