Liga 1 Movistar: conoce la programación oficial de la fecha 1 de la fase 2

El Torneo Apertura es cosa del pasado y los 20 clubes peruanos empezarán la fase 2 de la Liga 1 Movistar desde cero este viernes 23 de octubre, con enfrentamientos que sacarán chispas en el Grupo A como en el Grupo B.

Luego que Universitario se proclamara ganador de la primera etapa de la competencia, este fin de semana inicia la etapa más emocionante. Conoce con qué equipos se medirá Alianza Lima, Cristal, Sport Boys y el resto de clubes.

La organización de la Liga 1 Movistar anunció la programación de la primera jornada de la fase 2 con partidos importantes como el Llacuabamba vs. Sport Boys, Mannucci vs. Cesar Vallejo, Universitario vs. Atlético Grau, Cienciano vs. Sporting Cristal y Alianza Lima vs. Ayacucho.

Programación grupo A y B de la fase 2 - fecha 1

Viernes 23

- Cusco FC vs. Melgar Estadio

11.00 a. m. - Alejandro Villanueva

- Municipal vs. Sport Huancayo

3.30 p. m. - Estadio Alejandro Villanueva

Sábado 24

- Llacuabamba vs. Sport Boys

10.30 a. m. - Estadio San Marcos

- Mannucci vs. Cesar Vallejo

1.00 p. m. - Estadio San Marcos

- Universitario vs. Atlético Grau

3.30 p. m. - Estadio San Marcos

- Cienciano vs. Sporting Cristal

6.30 p. m. - Estadio San Marcos

Lunes 26

- Carlos Stein vs. Cantolao

10.30 a. m. - Estadio San Marcos

- Alianza Universidad vs. San Martín

1.00 p. m. - Estadio San Marcos

- Alianza Lima vs. Ayacucho

3.30 p. m. - Estadio San Marcos

- UTC vs. Binacional

6.00 p. m. - Estadio San Marcos

