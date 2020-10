Por: Milagros Crisanto

La Fase 2 (Torneo Clausura) de la Liga 1 no albergará el clásico del fútbol peruano. Y es que tras el sorteo, que se llevó a cabo en la Videna, se confirmó los integrantes de los dos grupos que existirán en el nuevo formado del torneo en su recta final, donde cremas e íntimos no se cruzarán en el camino. De ganar ambos sus grupos, podrían enfrentarse este año en un partido para definir al ganador de dicha fase.

La ‘U’, ganador de la Fase 1 o Torneo Apertura, comanda el Grupo A y compartirá esta zona con Sporting Cristal. Por su parte, los Blanquiazules quedaron sorteados en el Grupo B junto a Huancayo, que se quedó en el segundo lugar de la primera parte, y luchará por meterse en los play-off.

Los ganadores de la Liga 1-Fase 1 (Universitario) y Liga 1-Fase 2 clasificarán a la Liga 1 play-off del 2020, siempre y cuando se ubiquen entre los nueve primeros de la tabla de posiciones acumulada culminados los dos torneos (Liga 1 Apertura-Fase 1 y Liga 1-Fase 2). En este momento, Universitario, Sporting Cristal, Sport Huancayo y César Vallejo pelean en los primeros lugares del acumulado y seguramente tendrán grandes chances de acceder a la definición si mantienen la regularidad.

Hay que mencionar que el título nacional se definirá en un encuentro entre los ganadores de la Fase 1 y Fase 2. Si un mismo equipo gana los dos torneos, será declarado campeón nacional. También pueden jugarse play-off semifinales dependiendo de la ubicación en la tabla acumulada.

Cabe indicar que la Fase 2 se inicia el 23 de octubre y se jugarán algunos partidos en el estadio Monumental de Ate. Asimismo, el Gerente de la Liga 1, Víctor Villavicencio, confirmó que las restricciones para programar encuentros los domingos se mantendrán por un tema de protocolos.

Por otro lado, Villavicencio dio detalles de lo que será la Liga 2, torneo que definirá al nuevo inquilino de la Liga 1 para el próximo año. “La Liga 2 estará arrancando el martes 27, se jugará los martes y miércoles, en su mayoría en San Marcos.

No vamos a coordinar partidos que coincidan con los de la Liga 1. La idea es que todos sean transmitidos por TV. Asciende uno y no habrá descenso en este año, para fortalecer la competencia. Habrá un play-off y solo el campeón irá a primera”, señaló el directivo.

Grupo A

1. Universitario

2. Sporting Cristal

3. UTC

4. Alianza Universidad

5. Cienciano

6. Binacional

7. Academia Cantolao

8. Universidad San Martín

9. Carlos Stein

10. Atlético Grau

Fecha 1: UTC vs. Binacional Cienciano vs. Cristal Universitario vs. Atl. Grau Cantolao vs C. Stein AUDH vs. San Martín G

Grupo B

1. Sport Huancayo

2. Universidad César Vallejo

3. Carlos A. Mannucci

4. FBC Melgar

5. Ayacucho FC

6. Alianza Lima

7. Deportivo Municipal

8. Cusco FC

9. Sport Boys

10. Deportivo Llacuabamba

Fecha 1: Cusco FC vs. Melgar Mannucci vs. Vallejo Boys vs. Llacuabamba Municipal vs. Huancayo Alianza Lima vs. Ayacucho FC

